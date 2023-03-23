Компания diHouse объявила о начале собственного гарантийного обслуживания ввезённой ею техники Apple. Новость возникла на фоне появления информации о том, что американская компания приостановила ремонт компьютеров и планшетов на территории России.

Дистрибьютор будет менять товар в случае заводского брака или неустранимого дефекта производства и осуществлять ремонт в сервисных центрах, с которыми у компании подписаны договоры о сотрудничестве.

Для гарантийного обслуживания будет приниматься исключительно та техника Apple, которая была завезена diHouse. На коробке устройства Apple, ввезенного в Россию diHouse, наклеен соответствующий стикер с информацией о товаре и логотип компании.

При этом дистрибьютор рекомендует всем покупателям устройств Apple в обязательном порядке уточнять у продавца уровень сервисной поддержки, потому что производитель не несёт гарантийных обязательств за товары, ввезённые в Россию.