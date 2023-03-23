Apple планирует тратить миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут крутить в кинотеатрах. Знакомые с планом источники рассказали Bloomberg, что так руководство компании хочет увеличить свой авторитет в Голливуде и привлечь новых подписчиков своего стриминг-сервиса.

Руководство Apple уже обратилось к некоторым киностудиям с предложением о выпуске её картин в 2023-м и 2024 году. В ближайшем будущем корпорация выпустит детективный триллер «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, шпионский боевик «Аргайл» Мэттью Вона, а также историческую драму «Наполеон» Ридли Скотта.

Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были эксклюзивны для потокового сервиса или выпущены в ограниченном количестве кинотеатров. Теперь компания обещает показывать фильмы в тысячах кинотеатров в течение месяца.

Apple запустила свой стриминг-сервис в 2019 году и с тех пор выпустила более 100 оригинальных шоу и фильмов. Некоторые из них получили престижные награды и похвалу от критиков. Однако Apple TV+ всё ещё отстает от своих конкурентов по количеству подписчиков и контента - на данный момент у компании от 20 до 40 миллионов подписчиков – что меньше, чем у конкурентов Netflix и Disney+.

У Apple нет внутреннего опыта по выпуску фильмов в тысячах кинотеатров ежемесячно, поэтому она обратилась к сторонним дистрибьюторам. Но сначала компания должна договориться с потенциальными партнерами о комиссии за распространение и маркетинговый бюджет. Киностудии могут тратить более $100 миллионов на рекламные кампании для своих фильмов, а это гораздо больше сумм, которые потоковые сервисы направляют на продвижение новых шоу или фильмов.