До конца этого года Apple выпустит обновленный кейс для AirPods Pro второго поколения - он получит порт USBC-C. Об этом рассказал известный аналитик Минг-Чи Куо.

По словам Куо, обнаруженное ранее в iOS 16.4 упоминание новых беспроводных наушников, как раз-таки касается обновленной версии AirPods Pro 2. На это указывает как минимум то, что в файлах iOS фигурирует модель именно с шумоподавлением. Аналитик считает, что вместе с USB-C Apple может привнести в устройство другие конструкционные изменения, но подробностями об этом он не располагает.

Куо считает, что Apple представит подобные наушники во втором-третьем квартале 2023 года. При этом инсайдер уверен, что остальные наушники останутся с проприетарным разъемом Lightning — автор упомянул гарнитуры AirPods 2 и 3.

Другой авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg говорит, что все наушники Apple получат Type-C до конца 2024 года. Увеличения скорости зарядки вряд ли стоит ждать. Это будет просто замена одного разъёма на другой специально для унификации.