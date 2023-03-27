По данным издания TechCrunch, Apple недавно приобрела WaveOne - калифорнийский стартап, который разрабатывал алгоритмы искусственного интеллекта для сжатия видео.

Намеки на слияние Apple и WaveOne появились еще в январе 2023 года. Тогда сайт WaveOne перестал работать, а люди, которые раньше числились в стартапе, стали сотрудниками Apple.

Хотя Apple не стала афишировать сделку, о ней в публичном пространстве рассказал глава отдела продаж и развития бизнеса WaveOne Боб Станкош. Он написал у себя в LinkedIn, что оформление слияния было завершено на прошлой неделе.

«На прошлой неделе мы завершили продажу WaveOne компании Apple, — написал Станкош. — Мы начали свой путь в WaveOne, понимая, что видеотехнологии машинного обучения потенциально могут изменить мир. Apple увидела этот потенциал и воспользовалась возможностью, чтобы добавить его в свой портфель технологий».

WaveOne была основана в 2016 году Любомиром Бурдевом и Ореном Риппелем, которые решили добавить ИИ в процесс кодирования/декодирования видео. Основное нововведение WaveOne заключается в алгоритме сжатия и распаковки видео с учётом специфики контента, способного работать на ускорителях ИИ, встроенных во многие смартфоны и ПК. Алгоритм анализирует видео и выделяет ключевые объекты, расставляя приоритеты, например, по лицам людей, и сжимая качество у других объектов. В WaveOne также заявили, что разработанная технология сжатия видео устойчива к внезапным сбоям в подключении. При внезапном падении пропускной способности видео не прерывается, вместо этого падает детализация неключевых объектов и фона.

Подход WaveOne, не зависящий от аппаратного обеспечения, теоретически мог уменьшить размер видеофайлов наполовину, сохраняя высокое качество в сложных сценах. Перспективы заинтересовали инвесторов. До приобретения Apple, WaveOne привлекла 9 миллионов долларов от инвесторов, включая Khosla Ventures, Vela Partners, Incubate Fund, Omega Venture Partners и Blue Ivy.

TechCrunch предполагает, что Apple приобрела стартап для повышения эффективности потоковой передачи своего сервиса Apple TV+. Даже небольшое достижение в области технологий сжатия видео может привести к значительной экономии расходов при улучшении работы сервисов. Например YouTube уже использует подобные технологии. В прошлом году алгоритм машинного обучения для сжатия видео помог сократить объёма данных, которые сервис транслирует пользователям, на 4%.