По данным Марка Гурмана из Bloomberg, на прошлой неделе Apple продемонстрировала свою гарнитуру смешанной реальности 100 ключевым руководителям компании. Мероприятие проходило в Театре Стива Джобса и является «ключевой вехой» перед публичным анонсом гарнитуры, запланированным на июнь.

Эта демонстрация даёт лидерам Apple общее понимание нового класса электроники, который они будут продвигать в коллективе и среди потребителей. Инсайдеры говорят о высоком качестве мероприятия, а вместе с тем указывают на то, что многие руководители видят проблемы, с которыми Apple выходит на новый рынок очков.

Опасения, в частности, вызваны непомерно высокой ценой устройства, находящейся около отметки $3000. Помимо этого устройство потребует использования внешней батареи, которую нужно будет заменять каждые пару часов. Кроме того, у гарнитуры не будет явного убойного приложения, и она запустится с ограниченным набором медиа-контента.

Возникают сомнениями в практической выгоде для компании от выхода на непроверенный рынок. Как отмечает источник, в отличие от iPod, который положил цифровую музыку людям в карман, и iPhone, который сочетал в себе возможности музыкального плеера, телефона и КПК, грядущая AR-гарнитура не обладает таким четким позиционированием. То есть непонятно, зачем она большинству пользователей.

По словам источников, некоторые сотрудники отказались от участия в проекте по созданию гарнитуры Apple в связи с сомнениями в его успешности, в то время как других, по-видимому, уволили из отсутствия значительного прогресса в разработке некоторых функций, связанных с устройством.

Как пишет Гурман, идеальным путём развития устройства станет повторение истории Apple Watch. Поначалу часы были медленным устройством со странным интерфейсом и непонятным позиционированием. Но со временем Apple упростила операционку, добавила быстрый процессор и придумала позиционирование для новинки — фитнес-трекер и помощник во взаимодействии с уведомлениями.

Предполагается, что гарнитура дополненной реальности от Apple будет впервые представлена на конференции WWDC в июне 2023 года.