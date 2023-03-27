Для iPhone вышла общедоступная версия iOS 16.4. Её уже могут установить владельцы совместимых смартфонов по всему миру. В новой версии мобильной ОС очень много нововведений.

Одним из главных нововведений прошивки стала поддержка русского и украинского языков в стандартной свайп-клавиатуре. Для того, чтобы включить опцию, нужно активировать пункт «Проведение пальцем для ввода» в настройках.

iOS 16.4 добавляет 21 новых эмодзи. Среди них появились дрожащее лицо, розовое, голубое и серое сердце, осел, лось, гусь, крыло, медуза, гиацинт, гороховый стручок, имбирь, флейта, маракасы и чёрная птица.

В App Store появилось новое приложение для прослушивания классической музыки. Сервис доступен бесплатно, если у вас уже есть подписка Apple Music. Добавилась возможность указывать отдельную учётную запись Apple ID для скачивания бета-версий iOS. Владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max теперь могут скрыть обои и уведомления при заблокированном экране в режиме Always-on Display.

Теперь пользователь может включить режим шумоподавления во время обычных звонков. Делается это через пункт управления. Ранее функция работала только для FaceTime и других приложений. С помощью этого режима собеседник будет слышать только ваш голос: в микрофоны не попадет звук машин и другой шум.

Кроме того, обновление включает веб-уведомления Safari для сайтов, добавленных на домашний экран, возвращение анимации перелистывания страниц в Apple Books, обновления для Podcasts, новую архитектуру HomeKit и ряд других мелких изменений и доработок.

Установить iOS 16.4 можно на совместимых iPhone "по воздуху", перейдя в Настройки > Общие > Обновление ПО. Apple также выпустила iOS 15.7.4 для пользователей iPhone с более старыми устройствами, обновление предлагает улучшения безопасности.