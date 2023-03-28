Apple выпустила приложение для прослушивания классической музыки — Apple Music Classical, которое даёт доступ к более чем пяти миллионам классических треков высокого качества, к сотням плейлистам, а также эксклюзивным альбомам.

Аудио представлено в формате Hi-Res (до 192 кГц / 24 бит), некоторые композиции поддерживают пространственное звучание через Dolby Atmos. В интерфейсе также есть биографии композиторов и описание симфоний.

Apple Music Classical создана на базе сервиса Primephonic, который Apple поглотила в 2021 году — приложение для любителей классики компания собиралась запустить ещё в 2022 году.

Для использования Apple Music Classical необходимо наличие индивидуальной, семейной или студенческой подписки Apple Music или Apple One. Тариф Apple Music Voice Plan не поддерживается. Приложение доступно по всему миру за исключением России, Китая, Турции, Японии, Кореи и Тайваня.