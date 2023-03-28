Apple запустила сервис Pay Later, позволяющий пользователям оформлять кредиты на сумму в размере от 50 до 1000 долларов и погашать их в течение шести недель без процентов и дополнительных сборов. Сервис пока доступен ограниченному количеству пользователей в США, но в ближайшие месяцы станет доступен всем желающим.

Деньги можно использовать для оплаты покупок в интернете и в приложениях для iPhone и iPad, сделанных в магазинах, принимающих Apple Pay. Пользователи смогут легко отслеживать, управлять и погашать свои займы в Apple Pay Later через уже знакомое приложение Apple Wallet.

Компания не берёт дополнительные проценты с покупок с помощью Pay Later. Это первый случай в истории Apple, когда она сама будет заниматься финансовой стороной вопроса — операции будут проходить через новую дочернюю компанию Apple — Apple Financing LLC. Также Apple сообщила, что данные о таких кредитах не будут влиять на кредитную историю, но в некоторых случаях компания может передать данные финансовым организациям.

О запуске Pay Later было объявлено еще на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в прошлом году, изначально предполагалось, что сервис станет доступен одновременно с iOS 16. Однако позже Apple заявила, что откладывает релиз из-за технических трудностей.