Apple объявила дату проведения WWDC 2023 - ежегодная конференция для разработчиков пройдёт с 5 по 9 июня. В пресс-релизе компания сообщила, что в этом году выставка будет «самой крупной и самой захватывающей за всю историю её существования.

5 июня Apple проведет основное мероприятие, на котором будут представлены новые версии операционных систем, а именно: iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 и macOS 14. Ожидается, что в этом году мероприятие будет посвящено в основном гарнитуре смешанной реальности, слухи о которой «гуляют» по сети уже несколько лет.

Основной доклад будет снова проведен в онлайн-режиме, однако Apple планирует пригласить в Apple Park некоторое количество студентов и разработчиков, которые смогут посмотреть презентацию офлайн, пообщаться с сотрудниками компании, а также принять участие в церемонии награждения Apple Design Awards.

Apple планирует предоставить разработчикам дополнительную информацию о ‌WWDC 2023‌ по электронной почте, в приложении и на сайте Apple Developer.