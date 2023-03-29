Autodesk объявила о том, что программное обеспечение AutoCAD 2024 и AutoCAD LT 2024 для macOS стало доступно на компьютерах Mac, построенных на базе процессоров Intel и однокристальных систем Apple Silicon.

При этом обе версии программы получили нативную поддержку процессоров Apple M1 и M2. В компании рассказали, что обновление обеспечивает большую производительность и помогает пользователям экономить время. Autodesk заявляет, что встроенная поддержка Apple Silicon может увеличить производительность до двух раз по сравнению с неоптимизированным программным обеспечением 2023 года.

Помимо этого в новой версии AutoCAD появилась поддержка импорта заметок. Импортированные заметки можно наложить на чертежи для сравнения. Также пользователи теперь могут менять настройки цвета фона, а в настройках языка появилась поддержка итальянского и испанского.

Для новых пользователей компания предоставляет 30-дневный пробный период. Старые пользователи могут просто обновить приложение. Подписка на AutoCAD LT стоит $485 в год, а на полную версию AutoCAD $1,955/год.