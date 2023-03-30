Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max впервые получат настраиваемую кнопку как у умных часов Apple Watch Ultra, сообщает инсайдер с форума MacRumors.

Кнопка позволит пользователям получить быстрый доступ к различным функциям. В частности, упоминается запуск камеры, скриншот или видеозапись экрана, фонарик, Shazam, запуск библиотеки приложений, активация режима низкого энергопотребления и так далее. Большинством этих функций можно управлять с помощью постукиваний по задней панели, так что логично предположить, что Apple позволит «повесить» их на нажатие новой кнопки.

По словам источника, в смартфонах появится новый микропроцессор, который будет активен постоянно, даже при полном разряде аккумулятора. Он возьмёт на себя управление Bluetooth LE и Ultra Wideband (необходимы для работы функции «Локатор»), а также обработку нажатий с сенсорных кнопок регулировки громкости и питания.

Внутри Apple тестируются два варианта объединённой качельки регулировки громкости. В первом исполнении громкость увеличивается или уменьшается быстрее при сильном нажатии. Во втором случае можно регулировать громкость, проводя пальцем по кнопке вверх или вниз. Какой вариант будет использоваться в итоговой версии iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, неясно.