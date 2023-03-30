Надежду на выход беспроводной зарядной станции от Apple подтверждает журналист Bloomberg Марк Гурман. При этом устройство находится в долгой дорожной карте, так что данных о дате выхода и стоимости девайса нет.

«Apple отменила свой запланированный аксессуар AirPower четыре года назад, но теперь аналогичное решение появилось в долгосрочной дорожной карте новых проектов компании из Купертино», — рассказал Гурман.

В 2017 году Apple представила iPhone X, который задал дизайн всех смартфонов компании на ближайшие несколько лет, и показала станцию беспроводной зарядки AirPower. Во время презентации представители Apple рассказали, что устройство сможет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. Также было заявлено, что пользователь сможет размещать гаджеты в любом месте станции и зарядка всё равно будет работать. Ожидалось, что AirPower поступит в продажу в 2018 году, но она так и не была выпущена.

Официально Apple никогда не называла конкретной причины отмены. По данным инсайдеров, разработчики обнаружили проблему в работе коврика. По их словам, перекрытие зарядных катушек внутри AirPower приводило к перегреву аксессуара.

Пока в ассортименте продукции Apple есть зарядное устройство MagSafe Duo Charger, которое позволяет одновременно заряжать два гаджета, но требует их чёткой пространственной ориентации для достижения максимальной эффективности зарядки.