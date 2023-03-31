На стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Тетрис». Российские зрители могут посмотреть картину на русском языке в дубляже или в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Сюжет «Тетриса» основан на реальных событиях и рассказывает о культовой видеоигре, которую придумал в середине 1980-х годов советский программист Алексей Пажитнов (Ефремов). «Тетрисом» заинтересовался дизайнер и продавец видеоигр Хэнк Роджерс (Эджертон), а потому прибыл в СССР, чтобы добиться право на распространения «Тетриса» по всему миру.

Фильм поставил Джон С. Бейрд — режиссер, известный своей работой над фильмом «Грязь». Первые рецензии на фильм «Тетрис» оказались положительными. «Режиссер использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза», — оценила проект Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter.

«Тетрис» получил преимущественно положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic ему присвоили 61 балл из 100, в то время как на Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе почти 100 обзоров.