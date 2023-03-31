Apple выиграла суд против патентного тролля VirnetX
Apple выиграла одно из дел против компании VirnetX, которая имеет репутацию патентного тролля. Судебные распри между ними длятся более десяти лет.
Последнее дело касалось патентов, связанных с сервисами FaceTime, VPN и iMessage. В 2018 году суд в Восточном Техасе постановил, что Apple нарушила несколько патентов VirnetX, и присудил последней компенсацию в размере $502 млн. Apple подала апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Пока шло её рассмотрение, Управление по патентам и товарным знакам США признало патенты VirnetX недействительными.
Апелляционный суд подтвердил решение Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) — оно признало недействительными два патента, в нарушении которых VirnetX обвинила Apple. Глава VirnetX Кендалл Ларсен выразил разочарование решением суда и заявил, что компания рассматривает возможность инициировать повторные слушания или подать апелляцию в Верховный суд США.
Ранее Apple уже выплачивала VirnetX компенсации за нарушение патентов. Так, в 2016 году федеральный судья Восточного Техаса постановил, что Apple должна выплатить $302,4 млн за нарушение патентов VirnetX на FaceTime и iMessage. Затем компенсация выросла до $440 млн из-за процентов, дополнительных убытков и других расходов. Apple попыталась обжаловать исход этого дела, но Апелляционный суд отклонил её запрос в 2019 году.
После заседания акции VirnetX подешевели на 14%, но затем выросли на 55%, когда компания сообщила о намерении выплатить акционерам внеочередные дивиденды и выразила уверенность, что добьётся выплат от Apple. Производитель iPhone судится с патентным троллем уже 13 лет, в течение которых обе компании прошли через несколько судебных процессов и апелляций.
"Патентные тролли" — это организации или предприниматели с очень специфическим "бизнесом". Они не ведут собственной производственной деятельности, а вместо этого шантажируют другие компании исками о нарушении патентного законодательства или законодательства о товарных знаках. Расчет делается на то, что от них проще откупиться, чем тратиться на судебный процесс.
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