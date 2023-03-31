Apple выиграла одно из дел против компании VirnetX, которая имеет репутацию патентного тролля. Судебные распри между ними длятся более десяти лет.

Последнее дело касалось патентов, связанных с сервисами FaceTime, VPN и iMessage. В 2018 году суд в Восточном Техасе постановил, что Apple нарушила несколько патентов VirnetX, и присудил последней компенсацию в размере $502 млн. Apple подала апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Пока шло её рассмотрение, Управление по патентам и товарным знакам США признало патенты VirnetX недействительными.

Апелляционный суд подтвердил решение Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) — оно признало недействительными два патента, в нарушении которых VirnetX обвинила Apple. Глава VirnetX Кендалл Ларсен выразил разочарование решением суда и заявил, что компания рассматривает возможность инициировать повторные слушания или подать апелляцию в Верховный суд США.

Ранее Apple уже выплачивала VirnetX компенсации за нарушение патентов. Так, в 2016 году федеральный судья Восточного Техаса постановил, что Apple должна выплатить $302,4 млн за нарушение патентов VirnetX на FaceTime и iMessage. Затем компенсация выросла до $440 млн из-за процентов, дополнительных убытков и других расходов. Apple попыталась обжаловать исход этого дела, но Апелляционный суд отклонил её запрос в 2019 году.

После заседания акции VirnetX подешевели на 14%, но затем выросли на 55%, когда компания сообщила о намерении выплатить акционерам внеочередные дивиденды и выразила уверенность, что добьётся выплат от Apple. Производитель iPhone судится с патентным троллем уже 13 лет, в течение которых обе компании прошли через несколько судебных процессов и апелляций.

"Патентные тролли" — это организации или предприниматели с очень специфическим "бизнесом". Они не ведут собственной производственной деятельности, а вместо этого шантажируют другие компании исками о нарушении патентного законодательства или законодательства о товарных знаках. Расчет делается на то, что от них проще откупиться, чем тратиться на судебный процесс.