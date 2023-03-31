Известный инсайдер и директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг, довольно точно предсказывающий информацию об экранах грядущих устройств Apple, заявил, что Apple в следующем MacBook Air заменит IPS-экран на OLED.

Вместе с тем изменится и диагональ устройства - 13,4 дюйма против 13,6 дюйма в нынешнем поколении лэптопа (с чипом М2). То есть диагональ станет меньше примерно на 5 мм. С чем связано изменение, непонятно. Видимо, матрица такого размера будет дешевле и проще в производстве.

Впрочем, точной даты анонса информатор пока не раскрывает — предположительно, речь может идти о 2024 годе. Янг также считает, что выход MacBook Pro с OLED-дисплеем маловероятен до 2026 года. Это связано с тем, что поставщики Apple пока не готовы удовлетворить высокий спрос компании по производству OLED-дисплеев, оптимизированных для ноутбуков. До тех пор поставщики будут сосредоточены на OLED-дисплеях для планшетов iPad Pro.

Примечательно, что кроме 13,4-дюймовой модели с OLED-экраном купертиновцы также работают и над «большим» MacBook Air. По словам того же Янга, уже в апреле Apple может представить новый MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем.