DeepArtment: вакансия инженера сервисного центра Xerox

Компании DeepArtment требуется инженер в АСЦ Xerox на полный рабочий день.

Должностные обязанности:

  • Диагностика, ремонт оборудования.
  • Выезды к заказчику.

Профессиональные навыки:

  • Высокая работоспособность, способность эффективно работать в условиях многозадачности.
  • Хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, обучаемость, исполнительность, внимательность, пунктуальность.

Основные условия:

  • Гражданство РФ
  • График работы с 11.00 до 19.00 часов, 5/2
  • Оклад по итогам собеседования
  • Испытательный срок 3 месяца
  • Оформление по ТК
  • Рассматриваем кандидатов без опыта работы

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Источник: DeepApple

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