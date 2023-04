Архив Стива Джобса, созданный его женой, Джони Айвом и другими людьми, анонсировал выпуск книги с речами, интервью и деловыми письмами сооснователя Apple. Книга будет бесплатной и выйдет на цифровых платформах 11 апреля.

В книге, озаглавленной «Сделай что-нибудь чудесное: Стив Джобс его собственными словами» (Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words), читатель сможет ознакомиться с мыслями бизнесмена, которыми он делился с близкими людьми и публикой на протяжении своей профессиональной деятельности. «На страницах этой книги Стив делится своим взглядом на своё детство, на запуск и увольнение из Apple, на время, проведённое в Pixar и NeXT, и на своё окончательное возвращение в компанию, с которой всё началось», — говорят авторы книги.

«Сделай что-нибудь чудесное» — это первый большой релиз «Архива» с момента его запуска в сентябре 2022 года. В названии использована цитата самого Джобса с одного из выступлений перед сотрудниками компании: «Один из способов, как люди могут выразить признательность остальному человечеству, — это сделать что-то замечательное».

По заявлению основателей архива, книга создана для того, чтобы вдохновить читателей на создание собственных замечательных вещей, которые будут двигать мир вперёд.