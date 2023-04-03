Apple полностью прекращала производство однокристальных платформ серии Apple M2 в период с января по февраль этого года. Об этом сообщает издание The Elec, которое проанализировало данные поставщиков.

Сообщается, что в январе и феврале компания TSMC, являющаяся производителем 5-нм чипов серии Apple M2, не отправляла обработанные кремниевые пластины с чипами на корейскую фабрику Amkor Technology для их последующей нарезки и упаковки. По данным источника, и после возобновления производства объём выпускаемых чипов был вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Остановка производства коснулась всех модификаций M2. По данным издания, это связано с «резким падением» продаж Mac. Чипы M2 используются в MacBook Air, Pro и Mac mini.

Выручка Apple от продаж компьютеров Mac в последние три месяца 2022 года составила 7,7 млрд долларов, тогда как в аналогичный период годом ранее — 10,9 млрд долларов. Тим Кук признал, что компания столкнулась со «сложной ситуацией». По его словам, индустрия персональных компьютеров сокращается, кроме того, на продажи влияет непростые макроэкономические условия.

Общая выручка Apple снизилась примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, что стало более резким снижением, чем ожидалось аналитиками: компания столкнулась с проблемами поставок iPhone и снижением продаж Mac и носимых устройств.