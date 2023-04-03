Apple внесет «значительные изменения» в интерфейс смарт-часов Apple Watch впервые за несколько лет. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

Пользовательский интерфейс операционной системы для Apple Watch получит «заметные изменения», добавил Гурман, не поделившись деталями этих изменений. При этом новые модели Apple Watch, которые выйдут осенью этого года, получат лишь незначительные аппаратные улучшения.

Стоит отметить, что в последние годы Apple практически не уделяла внимания операционной системе для своих умных часов. В большинстве случаев обновления watchOS приносили с собой только циферблаты и опции, связанные с отслеживанием физического состояния пользователя. Общий дизайн-код watchOS не менялся ни разу с анонса первых Apple Watch в 2014 году.

Ожидается, что Apple представит watchOS 10 в ходе конференции WWDC, которая пройдёт с 5 по 9 июня. В это же время состоится презентация iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и tvOS 17.