Apple запатентовала чехол для беспроводных наушников AirPods с сенсорным дисплеем, позволяющим пользователям взаимодействовать с приложениями для прослушивания музыки, Apple TV+, картами и т.д. Об этом сообщает издание Patently Apple.

В патенте описывается, что с помощью дисплея пользователь может видеть, какая композиция в настоящий момент проигрывается. Также владелец устройства получает возможность переключать треки, ставить музыку на паузу, регулировать уровень громкости.

В патенте указано, что корпус может включать в себя дополнительные процессоры и модули памяти, которые позволили бы ему выполнять определённые задачи, традиционно связанные со смартфонами, компьютерами и другими подключёнными устройствами. Например, экран мог бы обеспечить интерактивный доступ к приложениям iPhone, включая «Телефон», «Почта», «Сообщения», «Камера», «Календарь», «Погода», «Карты» и т. д.

В патенте также говорится, что модернизированный чехол сможет реагировать на определенные жесты, такие как касания и смахивания, для навигации по экранному содержимому и вызова Siri. В одном из сценариев работы Apple описывает, как сжатие чехла изменяет режим прослушивания AirPods. Вероятно, речь идет о переключении шумоподавления и прозрачности.

Как отмечается в заявке, подобное взаимодействие с чехлом уменьшает количество и объём входных данных от пользователя и создаёт более эффективный интерфейс.

Как всегда существование такого патента не гарантирует, что подобное устройство может однажды поступить в продажу, так как на счету компании большое количество нереализованных патентов.