Apple последует примеру других американских техгигантов и сократит свой штат, только в отличие от остальных сокращения сотрудников будут незначительными, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в компании такой шаг называют оптимизацией, а не увольнением. Число сотрудников, подпадающих под сокращение, не уточняется, однако ожидается, что оно будет небольшим.

Сокращения коснутся подразделений, которые отвечают за строительство и обслуживание магазинов и других объектов Apple в разных странах. Некоторые управленческие должности упразднят. При этом компания гарантировала поддержку уволенным сотрудникам. Так, работники смогут получить компенсацию за четыре месяца, либо попытаться трудоустроиться на аналогичную должность.

С начала года 2023 года массовые сокращения проводят и другие крупные технологические компании. Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году, холдинг Alphabet, владеющий корпорацией Google, объявил, что сократит 12 тыс. сотрудников из-за потрясений в технологическом секторе.

Руководство Apple объясняло отсутствие необходимости проводить массовые увольнения довольно скромными темпами набора нового персонала во время пандемии, тогда как конкуренты довольно активно нанимали новых сотрудников в предыдущие два года. Фактически, Apple пришлось задуматься о снижении расходов, но цель достигалась как разрывом контрактов с подрядчиками, так и прекращением заполнения открытых вакансий, а также отсрочкой реализации некоторых не самых важных проектов.