Практически все фирменные сервисы Apple, за исключением облачного хранилища iCloud, перестанут работать на гаджетах с устаревшими операционными системами. Об этом сообщил инсайдер StellaFudge в Twitter.

Согласно имеющимся данным, ограничения коснутся версий ОС, вышедших с 2017 по 2018 годы: iOS с 11 по 11.2.6, macOS с 10.13 по 10.13.3, watchOS с версии 4 по 4.2.3, tvOS с 11 по 11.2.6. В преддверии отключения купертиновцы отправят на старые устройства push-уведомление, в котором предложат пользователям обновить гаджеты до более новой версии программного обеспечения.

Стоит отметить, что это очень старые ОС и процент устройств, работающих на них, крайне мал. Например, iOS 11 была доступна только начиная с iPhone 5S, iPad Air и iPad mini 2, для которых до сих пор доступна iOS 12. Версия macOS 10.13 называется High Sierra и на ней «застряли» Mac и MacBook 2010-2011 модельных годов. Что касается watchOS 4, то она вышла в 2017 году вместе с Apple Watch Series 3, которые впоследствии обновлялись еще несколько лет.

В список сервисов Apple, которые вскоре могут отключиться на старых устройствах, входят Siri, App Store, «Карты» и другие штатные приложения, кроме iCloud — облачное хранилище, согласно источнику, продолжит работать в обычном режиме.