На сайте сервиса электронных платежей «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») появилось сообщение, что приложение больше недоступно в App Store.

«К сожалению, приложения «ЮMoney» нет в App Store. Если у вас уже есть приложение на смартфоне — оно продолжит работать, не удаляйте его, так как установить заново уже не получится. Если приложения нет — заходите в кошелёк на сайте, с телефона это тоже удобно», — сказано в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте «ЮMoney». В дополнение к этому на сайте имеется инструкция, следуя которой ссылку на «ЮMoney» можно сохранить на экране iPhone.

Из Google Play приложение «ЮMoney» удалили ещё год назад. Однако пользователи Android-устройств могут скачать программу на официальном сайте сервиса, а также в других сторонних магазинах, таких как Huawei App Gallery.

Так, ЮMoney пополнил группу околофинансовых приложений, удалённых из App Store за последний год: «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн», а также софт «Альфа-Банка», «Газпромбанка», «Росбанка» и МТС Банка.