Блогер и дата-майнер Энди Байо нашел в macOS скрытый PDF-файл за авторством создателя биткоина Сатоши Накамото. Он называется «Bitcoin: Децентрализованная электронная денежная система». Это статья Накамото, в которой он впервые представил биткоин в 2008 году.

PDF-файл, по-видимому, поставлялась с каждой копией macOS, начиная с Mojave (10.14.0). Опрос знакомых Байо, а также пользователей сети подтвердил, что документ есть во всех версиях ОС, включая актуальную macOS Ventura (13.3), но отсутствует в High Sierra (10.13) и более ранних версиях. Его можно найти с помощью простой команды в «Терминале» или через Finder:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Чтобы найти файл через Finder, нужно перейти к Macintosh HD -> «Система» -> «Библиотека» -> «Захват изображений» -> «Устройства», кликнуть VirtualScanner.app, удерживая клавишу Control, и выбрать «Показать содержимое пакета». Затем требуется открыть папку «Содержание» -> «Ресурсы» -> simpledoc.pdf.

Байо обнаружил документ, пытаясь починить свой принтер и сканировать файл с помощью беспроводного сканера, что привело к нахождению устройства под названием «Виртуальный сканер II», на котором и был найден официальный документ Накамото.

Причина включения официального документа Накамото в современные версии macOS неизвестна. Байо предположил, что это могло быть связано с тем, что файл является «простым, легким многостраничным PDF-файлом для целей тестирования, который никогда не предназначался для просмотра конечными пользователями».