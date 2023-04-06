Ожидается, что Apple выпустит iOS 17 на конференции WWDC 2023 вместе с другим новым программным обеспечением. Согласно слухам, в новой ОС будет представлено несколько полезных функций, одной из которых может быть переработанный «Пункт управления».

«Пункт управления» появился в iOS 7 и представляет собой меню для управления Wi-Fi, Bluetooth, яркостью дисплея, громкостью и другими системными компонентами. Раздел практически не менялся с 2017 года, когда вышла iOS 11. Apple слегка улучшала его, например, в iOS 15 там появились режимы фокусировки.

Ожидается, что в iOS 17 «Пункт управления» получит новый дизайн и новые настройки для быстрых действий. По данным источника, предстоящий выпуск iOS 17 будет в основном посвящен стабильности и повышению производительности.

Одним из самых больших пунктов списка пожеланий для iOS является интеграция сторонних приложений и API для «Пункта управления». Пользователи надеются, что Apple позволит им изменять имеющиеся там значки и элементы управления и, возможно, ярлыки для других приложений.