В минувшие выходные злоумышленники смогли проникнуть в магазин Apple Store в торговом центре американского Сиэтла и украсть оттуда 436 смартфонов iPhone общей стоимостью около $500 тыс.

Двое грабителей проникли в помещение через близлежащее кафе. Изначально они попали в Seattle Coffee Gear, вошли в туалет и проделали дыру в стене, которая вела в подсобку магазина. Таким образом грабители обошли систему безопасности Apple Store.

По словам менеджера соседнего с Apple Store кафе, он никогда не предполагал, что их заведение примыкает к магазину IT-гиганта, поскольку визуально такое соседство не выглядит очевидным. Это может означать, что воры имели доступ к планам помещений торгового центра.

Полиция получила видеозапись кражи и ведет расследование. Сообщается, что из кофейни ничего не пропало, но починку стены и замену замков в туалете оценили в $1,5 тыс.