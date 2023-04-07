Apple опубликовала первый полноценный трейлер грядущего сериала «Бункер» с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Картина расскажет о тайнах подземного бункера в мире постапокалипсиса.

По сюжету сериала «Бункер» цивилизация рухнула из-за некой масштабной катастрофы. Последние 10 тысяч людей на Земле спасаются в огромном подземном бункере. Мир отравлен, поэтому выходить наружу смертельно опасно. Фергюсон сыграла жительницу бункера, инженера по имени Джульетта. Как и другие обитатели убежища, Джульетта не знает, кто и почему построил это сооружение.

Однажды при загадочных обстоятельствах погибает любимый человек Джульетты. Героиня берётся за расследование произошедшего, в ходе которого подбирается к мрачным секретам, связанным с бункером. Вскоре Джульетта начинает подозревать, что от неё и других жителей бункера скрывают нечто ужасное. Однако каждый, кто пытается докопаться до истины о прошлом бункера, рискует погибнуть.

В сериале также снялись Иэн Глен, Уилл Пэттон, Фердинанд Кингсли, Тим Роббинс, рэпер Common, Дэвид Ойелоу, Шэйн Макрей, Рик Гомес, Кристиан Очоа и др. Проект основан на книгах Хью Хауи. В качестве создателя и шоураннера заявлен Грэм Йост. Первые три эпизода снял Мортен Тильдум, срежиссировавший «Игру в имитацию» и «Защищая Джейкоба».

Премьера первых двух серий «Бункера» состоится 5 мая на Apple TV+.