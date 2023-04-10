Ресурс 9to5Mac опубликовал новые качественные изображения iPhone 15 Pro, а также перечислил все наиболее заметные особенности внешнего исполнения и конструкции устройства.

Новый iPhone 15 Pro будет немного компактнее, но толще предшественника — 146,47 х 70,46 х 8,24 мм против 147,46 х 71,45 х 7,84 мм. Уменьшение размеров обусловлено заметно более тонкими рамками толщиной всего 1,55 мм при сохранении той же диагонали экрана. Корпус старшей модели будет выполнен из титана, а нынешние острые грани станут более округлыми для удобного хвата.

Выступ линз объектива в модели iPhone 15 Pro увеличится более чем вдвое, при этом изменения не коснутся iPhone 15 Pro Max — в ней ожидается перископический телеобъектив, который требует меньше пространства.

Согласно другим слухам, которые нашли отражение в этих рендерах — iPhone 15 Pro получит разъём USB Type-C вместо Lightning, а классические физические кнопки (регуляторы громкости, включение, бесшумный режим) будут заменены сенсорными, которые реагируют на силу и создают имитацию нажатия с помощью виброотклика по всему корпусу.

Наконец, iPhone 15 Pro приписывают совершенно новый цвет. Преподносится он как «насыщенный красный», но больше похож на бронзовый. При этом цвета нынешнего поколения – черный, белый, золотой и фиолетовый – тоже останутся в гамме.