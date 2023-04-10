Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале 2023 года рухнули на 29% – до 56,9 млн штук, что ниже уровня начала 2019 года. Таковы данные International Data Corporation (IDC).

При этом падения продаж не избежал ни один из крупных брендов. Так, у Lenovo, Asus и Dell снижение составило более чем 30 процентов, а у HP — 24,2 процента. Хуже всего показала себя Apple, чьи поставки сократились на целых 40,5% — с 6,9 до 4,1 млн, а доля рынка упала с 8,6% до 7,2%.

Негативными факторами для глобального компьютерного рынка стали слабый спрос, высокий уровень нераспроданных запасов, а также ухудшение макроэкономических показателей.

Аналитики IDC ожидают, что если экономика вернётся к росту в 2024 году, рынок компьютеров ждёт возрождение: предприятия начнут менять устаревшие устройства и переходить на Windows 11, а образовательные учреждения обновлять изношенные Chromebook.