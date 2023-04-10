Apple отказалась от планов выпускать 27-дюймовый mini-LED монитор. Об этом сообщил аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

Изначально Янг ожидал, что монитор будет представлен в 2022 году, но релиз так и не состоялся. В своём твите сегодня Янг сообщил, что Apple «на данный момент» по непонятным причинам «закрыла» этот проект, несмотря на то, что в прошлом году отгрузила несколько панелей для монитора. Он не указал причину такого решения, и пока неясно, будет ли компания выпускать монитор в будущем или этот проект был отменен навсегда.

Apple разрабатывала монитор с mini-LED экраном 27 дюймов и технологией ProMotion, которая обеспечивает частоту до 120 Гц. Он стоил бы дороже Studio Display, но дешевле, чем Pro Display XDR.

Apple Studio Display вышел в марте 2022 года одновременно с Mac Studio, а флагманский монитор Pro Display XDR — в июне 2019 года.