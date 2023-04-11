Проект «Архив Стива Джобса» опубликовал книгу основателя Apple «Сотвори что-нибудь чудесное». Это интимный взгляд на жизнь Стива Джобса его собственными словами – с личной перепиской, интервью, фотографиями.

Она бесплатно доступна на сайте «архива» для чтения онлайн на английском языке. Её также можно скачать в приложении Apple Книги или в формате epub для электронных читалок.

Книга рассказывает о жизни Стива Джобса и структурирована как хронология важных моментов в жизни бывшего генерального директора Apple, включая ряд материалов, которые ранее никогда не были доступны для общественности. В ней содержатся стенограммы внутренних встреч Apple, различные электронные письма, цитаты, интервью и многое другое.

«Архив Стива Джобса» был создан в сентябре 2022 года родными и друзьями Джобса, среди которых Лорен Пауэлл Джобс, Тим Кук и Джони Айв. Он работает как библиотека материалов, связанных с Джобсом, — в том числе тех, которые до этого не публиковались. Теперь опубликована первая электронная книга.

«Лучший способ понять человека – это выслушать его напрямую», – пишет Лорен Пауэлл Джобс во введении к книге. «А лучший способ понять Стива – это слушать то, что он говорил и писал на протяжении всей своей жизни. Его слова в речах, интервью и электронных письмах, – продолжает она, – дают возможность понять, как он мыслил. А он был изысканным мыслителем».