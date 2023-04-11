Видеохостинг YouTube расширил список привилегий для обладателей платной подписки YouTube Premium. Сервис представил сразу пять нововведений, направленных на улучшение пользовательского опыта.

Теперь у пользователей будет увеличенный битрейт видео в разрешении 1080p. Смартфоны на iOS первыми получат доступ к видео с увеличенным битрейтом — в Google утверждают, что видео станет «чётче и чище». Разницу можно будет оценить в видео с большим количеством деталей или в спортивных и игровых обзорах, где присутствуют резкие движения. Функция будет доступна в ближайшие недели. Для всех остальных пользователей существующее качество не изменится.

Продолжить просмотр с места, где остановился, — теперь эта функция будет доступна на разных устройствах. Например, пользователь не закончил просмотр видео на смартфоне, тогда при открытии YouTube на компьютере система предложит ему досмотреть ролик.

Кроме того, благодаря функции Smart Downloads сервис автоматически добавляет рекомендуемые видео в библиотеку пользователя, пока он подключён к интернету, чтобы затем их можно было посмотреть в автономном режиме. Это регулируемая функция — пользователи смогут выбирать необходимое качество и лимит занимаемой памяти.

Также видеохостинг получил интеграцию с Google Meet для совместного просмотра роликов. Приглашение на такой сеанс может отправить только владелец Premium-аккаунта, а принять его можно и без подписки. На Android-устройствах нововведение уже доступно через Meet Live Sharing, а в ближайшее время оно появится и на iOS через SharePlay.

Наконец, пользователи YouTube Premium на смартфонах и планшетах получили возможность добавлять видео в очередь для последующего просмотра и менять порядок воспроизведения в собранном плейлисте. Эта функция тестировалась ещё с конца января текущего года и теперь стала доступна пользователям с платной подпиской.