Разработчики Opera добавили бесплатный VPN в версию браузера под операционную систему iOS. Это сделало Opera первым браузером в мире, где подобный инструмент доступен на всех платформах, включая Mac, Windows, Android и Linux. Сейчас новая функция доступна в тестовом режиме, и в ближайшие недели начнётся её масштабное развёртывание.

Для использования VPN не требуется подписка, регистрация аккаунта и установка дополнительных расширений. Всё, что нужно сделать, это активировать переключатель в главном меню браузера.

Помимо того, что пользователи получают возможность защитить трафик с помощью встроенного VPN-сервиса без необходимости авторизации, подписки или установки дополнительных расширений, в Opera заявляют, что такая политика обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку пользователь не афиширует лишние данные о себе.

Разработчики также анонсировали и ряд других изменений. Opera под iOS получила обновлённый интерфейс, где панель быстрого доступа располагается в пределах досягаемости большого пальца.