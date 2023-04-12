Universal Music Group (UMG), контролирующая около трети мирового музыкального рынка, обратилась к стриминговым платформам, в том числе Apple Music и Spotify, с требованием ограничить для сервисов на базе ИИ возможность извлечения мелодий и текстов из её песен, защищенных авторским правом. Об этом пишет Financial Times.

UMG обеспокоена тем, что при обучении генеративных ИИ-моделей написанию музыки используются принадлежащие лейблу композиции — созданные таким образом произведения зачастую напоминают треки известных исполнителей. Сгенерированные ИИ композиции появляются в потоковых сервисах, а представители UMG в массовом порядке направляют запросы на их удаление.

Принцип генерации музыки во многом аналогичен популярным сейчас ИИ-системам: пользователь вводит подробное текстовое описание, а нейросеть выдаёт готовый аудиофайл. Но так как для референса ИИ-модели всё равно используют защищённую авторским правом музыку, это вызывает большое негодование у правообладателей.

«Большая часть генеративного ИИ обучена на популярной музыке. Можно его попросить: создай песню, в которой слова будут, как у Тейлор Свифт, но вокал будет в стиле Бруно Марса, а музыка будет больше в стиле Гарри Стайлза. Результат, который вы получите, объясняется тем, что ИИ тренировался на интеллектуальной собственности этих музыкантов», — поясняют источники издания.

Представитель Universal Music Group сказал FT, что группа несёт ответственность перед артистами и предотвращает «несанкционированное использование их музыки и загрузку платформами контента, нарушающего права создателей».

Ранее Google рассказала о проекте MusicLM: ИИ-модель генерировала музыку по текстовому описанию. Она обучалась на базе из 280.000 часов музыки, однако компания отказалась делать продукт общедоступным, обнаружив, что 1% создаваемой ИИ музыки является прямой копией произведений, защищённых авторским правом.