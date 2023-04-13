Apple за год нарастила долю производимых в Индии iPhone до 7% благодаря расширению мощностей её партнёров: Foxconn и Pegatron. Компания выпустила в стране смартфонов на общую сумму более $7 млрд. В 2021 году на Индию приходился 1% собираемых iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компании Foxconn, Pegatron и Wistron активно развивают локальное производство в Индии, и если в прошлом году выпуск новейших смартфонов серии iPhone 14 был налажен в этой стране с небольшим отставанием от Китая, то летом и осенью текущего года новое поколение iPhone должно встать на конвейеры китайских и индийских предприятий одновременно.

Наращивание производства связано с планами Apple уменьшить зависимость от Китая: большая часть производства американских смартфонов приходится именно на эту страну. Такие решения Apple принимает на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечает Bloomberg. Если Apple сохранит текущий импульс, то к 2025 году доля производимых в Индии iPhone достигнет 25%.

На следующей неделе Apple запланировала открытие своих первых фирменных магазинов в Нью-Дели и Мумбаи.