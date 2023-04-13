Apple перестала использовать российские ценные металлы при производстве смартфонов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

При этом в документе говорится, что исключение сделано только для завода «Молирен» в Московской области, от которого компания до сих пор получает вольфрам.

В документе говорится, что на такой шаг компания пошла по требованию правительства США. В то же время главный глобальный конкурент Apple южнокорейская корпорация Samsung, как следует из ее отчета, продолжила закупать российские металлы.

Управляющий директор рейтинговой службы (НРА) Сергей Гришунин отмечает, что Apple могла заместить поставки вольфрама из России, например, за счет Китая. А он, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла.

По подсчетам Гришунина, российские предприятия поставляли в США около 200 тонн вольфрама и как минимум 10 тонн золота в год. Теперь страна может получать эти металлы от китайских и индийских производителей.