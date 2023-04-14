Разработчики Chrome объявили, за последние три месяца они достигли 10%-го прироста скорости работы браузера на Mac и 30%-го на Android-устройствах.

Улучшения производительности Chrome были достигнуты за счет ряда оптимизаций, внесенных в базовый код. Эти оптимизации включают улучшения обработки JavaScript и управления использованием памяти. Последние привели к существенному сокращению потребления памяти на платформах Mac и Android. Это означает более плавную работу Chrome на устройствах с ограниченным объемом ОЗУ, таких как старые смартфоны или недорогие компьютеры. Об этом свидетельствуют результаты браузерного бенчмарка Apple Speedometer 2.1.

Набор изменений включает в себя улучшенный синтаксический анализ HTML, улучшенное сжатие указателей, улучшенное кэширование и оптимизацию настроек памяти. Некоторые внутренние изменения касаются и движка Apple WebKit.

На Android браузер Chrome должен нормально работать на многих типах устройств с различными техническими характеристиками, но при этом Google оптимизировал его для незначительной нагрузки. Сейчас поисковый гигант повышает производительность, ориентируясь на устройства высокого класса, а текущая версия Chrome использует флаги компилятора, настроенные на скорость, а не на размер двоичного файла. Таким образом, Chrome на этих устройствах в тесте Speedometer 2.1 показывает прирост скорости 30%. Инструмент «Спидометр» разработан командой Apple WebKit, тем не менее он является предпочтительным тестом Google, показывающим наиболее реальные результаты, когда дело доходит до сравнения производительности JavaScript.