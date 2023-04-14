Программист Григорий Клюшников (известен как разработчик первого официального приложения «ВКонтакте» для Android) выпустил утилиту для macOS под названием NearDrop. Она позволяет компьютерам от Apple принимать файлы через систему «Обмен с окружением» (Nearby Share) от Google.

Своё название утилита получила из-за скрещивания двух функций беспроводной передачи файлов Apple AirDrop и Google Nearby Share. Пока NearDrop позволяет только принимать файлы на компьютерах Mac. Возможность отправки появится позже.

Для установки NearDrop достаточно скачать актуальную версию с GitHub, распаковать и инсталлировать как обычное приложение. Если macOS предупредит о неизвестном авторе программы, следует подтвердить вход в разделе «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность».

На данный момент у NearDrop есть три недостатка: во-первых, пока что она позволяет только принимать файлы; во-вторых, работает только по Wi-Fi LAN (то есть Mac и Android-устройство должны быть подключены к одной сети Wi-Fi). И в-третьих, пока нельзя ограничить видимость Mac, поэтому ваш компьютер смогут находить все девайсы в рамках одной беспроводной сети.