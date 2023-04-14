Появилась утилита для передачи файлов с Android на macOS через Nearby Share
Программист Григорий Клюшников (известен как разработчик первого официального приложения «ВКонтакте» для Android) выпустил утилиту для macOS под названием NearDrop. Она позволяет компьютерам от Apple принимать файлы через систему «Обмен с окружением» (Nearby Share) от Google.
Своё название утилита получила из-за скрещивания двух функций беспроводной передачи файлов Apple AirDrop и Google Nearby Share. Пока NearDrop позволяет только принимать файлы на компьютерах Mac. Возможность отправки появится позже.
Для установки NearDrop достаточно скачать актуальную версию с GitHub, распаковать и инсталлировать как обычное приложение. Если macOS предупредит о неизвестном авторе программы, следует подтвердить вход в разделе «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность».
На данный момент у NearDrop есть три недостатка: во-первых, пока что она позволяет только принимать файлы; во-вторых, работает только по Wi-Fi LAN (то есть Mac и Android-устройство должны быть подключены к одной сети Wi-Fi). И в-третьих, пока нельзя ограничить видимость Mac, поэтому ваш компьютер смогут находить все девайсы в рамках одной беспроводной сети.
Обсуждение