Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что с релизом iOS 17 Apple впервые позволит пользователям iPhone загружать приложения из сторонних источников, а не только из официального App Store.

Причиной нововведения станут новые положения закона Евросоюза о цифровых рынках (DMA), который вступили в силу 1 ноября 2022 года. Согласно этим положениям, Apple и Google должны разрешить пользователям доступ к сторонним магазинам приложений. Так разработчики смогут обойти 15% и 30% комиссии магазинов App Store и Play Store.

Ранее Apple и конкретно Тим Кук неоднократно критиковали новый закон. Они утверждали, что если он вступит в силу, то «подорвет защиту конфиденциальности и безопасности», на которую полагаются пользователи iPhone, оставляя людей уязвимыми к вредоносным ПО, мошенничеству, отслеживанию данных и другим проблемам.

Пока неизвестно, будут ли такие нововведения внедрены только в ЕС или же их можно ожидать и в других странах. Однако они появятся к началу 2024 года, как утверждает Гурман.