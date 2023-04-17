По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует в будущем выпустить как минимум две новые модели Mac Studio.

Пока неясно, когда они выйдут. Также неясно, идёт ли речь о втором и третьем поколении или же о двух моделях в рамках второго поколения.

Около двух месяцев назад Марк Гурман сообщал о возможном переносе даты выхода обновленной Mac Studio на неопределенный срок. По словам инсайдера, купертиновцы опасались того, что компактная рабочая станция по своим возможностям и производительности будет очень похожа на готовящийся Mac Pro с чипом M2 Ultra. По этой причине Apple пока не планирует обновлять Mac Studio. Однако планы компании сейчас очень расплывчатые, так что купертиновцы могут решить перейти сразу на M3 в 2024 году.

Apple выпустила Mac Studio в марте 2022 года. Высокопроизводительный настольный компьютер доступен с чипами Apple M1 Max и M1 Ultra, цены на эти конфигурации начинаются от $1999 и $3999 соответственно. На данный момент Mac Studio с чипом M1 Ultra является самым быстрым Mac из когда-либо выпущенных.