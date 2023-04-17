Исследователи из Malware Hunter Team обнаружили упоминание первой версии шифровальщика LockBit для macOS. Известных случаев заражения Mac пока нет, но специалисты считают, что теперь у хакеров есть возможность атаковать устройства Apple.

Эксперты обнаружили на VirusTotal ZIP-архив, который, по-видимому, содержал большинство новых доступных шифровальщиков LockBit. В основном LockBit использует шифраторы, предназначенные для атак на серверы Windows, Linux и VMware ESXi. Однако, найденный архив содержал также ранее неизвестные шифровальщики для процессоров macOS, ARM, FreeBSD, MIPS и SPARC.

Один из файлов назывался «locker_Apple_M1_64» - он нацелен на более новые компьютеры Mac, работающие на процессоре Apple Silicon. Также есть шифраторы для процессоров PowerPC, которые используют старые Mac.

При этом исследователи из Malware Hunter Team отмечают, что сборку заметили в ноябре прошлого года, но до сих пор не было случаев заражения Mac. Эксперты по безопасности Азим Ходжибаев из Cisco Talos и специалист по macOS-угрозам Патрик Уордль исследовали данную сборку и пришли к выводу, что шифратор основан на Linux-версии кода и пока не учитывает специфику macOS. При его запуске происходит сбой из-за ошибки переполнения буфера, поэтому на настоящий момент зловред не способен нанести большой вред. Скорее всего шифратор предназначался для тестирования и пока не использовался в реальных кибератаках.

Впрочем, представитель LockBit (LockBitSupp) подтвердил СМИ, что шифратор для Mac «активно разрабатывается».