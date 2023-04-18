Apple выпустила первый тизер документального сериала «Доисторическая планета» про динозавров. В минутном ролике показали несколько видов динозавров, среди которых можно увидеть тираннозавра и мамэньсизавра.

Во втором сезоне «Доисторической планеты» зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Ведущим шоу вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе.

Первый сезон «Доисторической планеты» был тепло принят зрителями по всему миру. Например, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes имеет наивысший индекс «свежести» 100%. А на «КиноПоиске» у шоу 8,3 балла из 10.

Продолжение шоу будет состоять из пяти эпизодов, в которых авторы покажут «пять новых миров». Релиз второго сезона «Доисторической планеты» состоится 22 мая.