Ожидается, что Apple представит гарнитуру смешанной реальности на WWDC в июне и сейчас работает над созданием приложений, призванных побудить людей приобрести устройство. Как сообщает Bloomberg, компания работает над специальными спортивными, игровыми, оздоровительными и кооперативными приложениями для устройства.

В частности, акцент будет сделан на приложении Fitness+ для занятия спортом. Гарнитура позволит пользователям тренироваться, наблюдая за виртуальным инструктором. Также компания готовит приложение Health, которое позволит пользователям медитировать под некое графическое и звуковое оформление.

Поскольку Apple всё больше продвигает спортивные проекты, особое внимание будет уделено иммерсивным возможностям просмотра контента игр MLB и MLS, а также будет выпущено специальное TV-приложение для просмотра видео в VR.

Сервис FaceTime получит специальную версию с аватарами в стиле Memoji и виртуальными конференц-залами. Кроме того, будут книги, адаптированные для виртуальной реальности.

Так же компания сотрудничает с некоторыми разработчиками игр, чтобы помочь им обновить существующий контент для смешанной реальности, поэтому гарнитура будет иметь обширный набор инструментов для создания AR/VR-проектов.

Будут и обычные привычные приложения вроде браузера, книги контактов, сообщений, записок и так далее, но адаптированные для нового устройства.