«Сбер» вернул в App Store свой новый аналог «Сбербанк Онлайн» под названием SBOL. Мобильное приложение доступно для установки на iPhone пользователям App Store только в регионе Россия.

Новое приложение размещено в категории «Справочники», но найти его в App Store можно только по прямой ссылке или названию разработчика. Также пользователи могут получить ссылку для скачивания через кол-центр банка.

«Сбер» советует скачать новое приложение клиентам банка, у которых ранее были установлены «Сбербанк Онлайн» или «СБОЛ», поскольку в SBOL добавлены новые возможности, сообщила пресс-служба банка, отметив, что после регистрации в новом приложении предыдущие версии «по желанию можно удалить».

На этот раз в качестве разработчика указана не компания «Открытые IT-решения», а LLS Open Digital Solutions. Приложение предоставляет пользователям доступ к привычным банковским и финансовым услугам, а также содержит карту городов с расположением банковских отделений, банкоматов, пунктов перевода наличных и обмена валют.

«Сбер» уже два раза пытался загрузить в App Store приложение СБОЛ, которое полностью копировало функционал удаленного из-за санкций «Сбербанка онлайн». Первый раз СБОЛ появился в августе 2022 г., но спустя неделю приложение исчезло из App Store. Еще одну попытку загрузить СБОЛ в магазин приложений предприняли в октябре прошлого года. В конце ноября оно вновь пропало из App Store.