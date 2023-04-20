Российское ООО «Эппл Рус», выступающее российским представительством Apple в стране, продлило аренду московского офиса до января 2027 года. Однако компания сократила площадь арендуемых помещений в бизнес-центре «Романов двор» с 4684,38 м² до 424,23 м². Об этом говорится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах компании.

В финансовых документах Apple отметила, что остановка продаж в России оказала существенное влияние на финансовые результаты российского офиса, но, несмотря на это, «компания рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства».

По итогам 2022 года выручка ООО «Эппл рус» сократилась на 78% и составила 85,4 млрд рублей. Чистый убыток составил 6,5 млрд рублей против прибыли в 11,5 млрд рублей в 2021 году. Прибыль от продаж упала на 83,7% — до 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в компании заявили, что часть товарно-материальных запасов, используемых для ремонта и находящихся на балансе на отчетную дату, будет продана стороннему поставщику услуг по обслуживанию и ремонту.

В марте 2023 года компания сообщила о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну. Отремонтировать по гарантии смартфон или часы всё ещё можно.