В январе-марте 2023 года мировой рынок смартфонов пережил пятое подряд падение по итогам квартала, снизившись на 12% в годовом исчислении. Хотя в плане основных неблагоприятных факторов наметились признаки улучшения, поставкам ещё только предстоит восстановиться, сообщают аналитики Canalys.

Основными причинами низкого спроса на смартфоны называют высокую инфляцию, изменение потребительских приоритетов и нестабильность в цепочке поставок. Несмотря на переизбыток чипов и других компонентов, а также агрессивные маркетинговые кампании, люди дольше пользуются своими смартфонами и рассматривают их как товары, которые улучшаются с каждым новым поколением. Нет большой нужды часто менять смартфоны, потому многие устройства устраивают владельцев на протяжении многих лет и служат вплоть до поломки.

Среди ведущих смартфонных брендов только Samsung удалось продемонстрировать поквартальный рост. В результате южнокорейский производитель с трудом вернулся на первое место с рыночной долей 22%, что на два процентных пункта меньше показателей годовой давности.

Apple опустилась в рейтинге на второе место - ее долю аналитики оценили в 21%. Тем не менее, компания сократила отставание от Samsung по сравнению с январем-мартом 2022-го, чему способствовал устойчивый спрос на смартфоны iPhone 14 Pro в стартовой четверти 2023 года.

Третье место сохранила за собой Xiaomi с долей 11%, чему способствовал запуск новых смартфонов ближе к концу квартала. OPPO и Vivo заняли четвёртую и пятую позиции с долей 10% и 8% соответственно. Тройка китайских производителей прочно закрепилась на нескольких ключевых азиатских и европейских рынках, особенно в сегменте бюджетный устройств.

Стратегия участников рынка уже поменялась от роста за счёт увеличения объёмов реализации и доли рынка к росту за счёт качественных изменений ассортимента продукции. Определённый интерес покупателей порождают модели смартфонов со складными дисплеями и устройства с поддержкой сетей 5G.