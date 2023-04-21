Apple передумала развивать линейку дешевых смартфонов iPhone SE в ближайшие пару лет. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер и аналитик TF International Мин-Чи Куо.

«Я считаю, что смартфон iPhone SE 4 в настоящее время не является частью плана Apple на 2024/2025 годы», — отметил он. Инсайдер скорректировал свой прогноз о выходе нового бюджетного смартфона от компании из Купертино.

Мин-Чи Куо не стал раскрывать причины отказа Apple, но подчеркнул, что новый iPhone SE не входит в список запланированных устройств. При этом ранее Куо был уверен, что релиз обновленного доступного аппарата состоится не позднее 2024 года.

«Первоначально я считал, что iPhone SE 4 будет упрощенной версией iPhone 14. Однако моё последнее исследование показало, что эта модель будет техническим прототипом для развития собственной технологии Apple для чипов стандарта связи 5G и не рассчитана на массовое производство», — заявил Куо.