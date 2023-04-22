Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, представил устройство, которое в будущем «должно заменить смартфон» — портативный нагрудный проектор с голосовым управлением.

Чтобы активировать устройство, достаточно постучать по нему. Далее общение сводится к голосовым командам, как и с привычными помощниками вроде Siri. Но новинка умеет и проецировать изображение — например, на ладонь. Поэтому его удобно носить в нагрудном кармане. Проектор оснащен динамиками, камерой, микрофоном, модулем памяти и чипом с искусственным интеллектом.

С помощью устройства можно делать фото, отправлять сообщения, отвечать на звонки, слушать почту, читать страницы в интернете, делать заметки и просматривать календарь. За все операции будет отвечать голосовой помощник, которого нужно будет просить что-либо сделать. Например, вы можете узнать больше о товаре, просто находясь напротив полки в магазине. Humane отсканирует товар и озвучит всю информацию о нем.

Устройство оснащено чипом Qualcomm Snapdragon и работает под управлением Android. Также есть 180-градусная камера, 3D-сенсор и датчик глубины. Управлять Humane можно не только словами, но и жестами ладоней.

Humane была основана директором по программному обеспечению Apple Бетани Бонджорно и ведущим дизайнером Имраном Чаудри. Среди инвесторов в список уже вошли Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Qualcomm Ventures и глава OpenAI Сэм Альтман. Общий объем инвестиций составил около $230 млн.