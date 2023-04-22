Приложение SBOL для клиентов Сбербанка, появившееся в магазине приложений Apple в среду, в пятницу утром оказалось удалено. Это уже четвертый раз, когда программа банка исчезает из App Store.

СБОЛ был опубликован в App Store от имени нового издателя, однако в службе поддержки банка подтвердили, что приложение является официальным. Оно содержало все те же функции, что и старое.

Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.