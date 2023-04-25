Приложение навигатора 2ГИС вновь доступно для скачивания в магазине App Store. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, пишет ТАСС.

Как сообщили в компании, в ближайшее время она намерена выпустить обновление приложения. При этом из магазина Google Play приложение 2ГИС не удалялось и по-прежнему доступно.

Приложение 2ГИС, принадлежащего «Сберу» картографического сервиса, было удалено из магазина App Store в сентябре прошлого года. Немного позднее с площадки исчезло приложение «СберЗвук», а банковское приложение «Сбера» было удалено ещё в апреле 2022 года. Эксперты считают, что Apple сделала это из-за санкций в отношении «Сбера».

2ГИС — один из крупнейших в России разработчиков цифровых карт и городских справочников. По данным компании, ежемесячная аудитория её геоинформационных и гиперлокальных сервисов в России, СНГ и других странах мира составляет около 50 млн пользователей.